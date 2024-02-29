Президент Грузии захотела коалиционного правительства по итогам выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за формирование нового коалиционного правительства по итогам предстоящих парламентских выборов в стране. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC.

«Я работаю со всеми остальными [кроме правящей] политическими партиями, чтобы подготовить платформу, которая будет задействована теми, кто придет в парламент после выборов. И я желаю, чтобы было коалиционное правительство», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, Грузия прошла долгий путь к демократии, и теперь необходимо двигаться к коалиционному правительству от однопартийной системы, «которая является наследием старых времен».

Она отметила, что не собирается участвовать в парламентских выборах и завершит свой президентский мандат в октябре. Зурабишвили также подчеркнула, что не станет голосовать за правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

До этого грузинский депутат от общественного движения «Сила народа» Созар Субари обвинил главу государства Саломе Зурабишвили во враждебности к собственной стране после ее выступления в парламенте, где большую часть времени она посвятила критике властей и заявляла о необходимости перемен.

Ранее президент Грузии захотела покончить с превосходством России в Черном море.