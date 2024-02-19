Президент Грузии захотела покончить с превосходством России в Черном море

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси следует принять в Европейский союз (ЕС) для того, чтобы избежать господства России на Черном море. Ее слова передает Interpress.

С ее точки зрения, волны расширения Евросоюза обеспечивали дополнительную безопасность для всего политического объединения, и принятие Грузии в также повысит безопасность Тбилиси и всего континента.

По словам Зурабишвили, сейчас Россия делает то, о чем заявляла в 2007 году, — «не позволяет Западу зайти в Черное море».

«Я думаю, что в интересах Европейского Союза и, конечно, Грузии, для нашей безопасности, для нашей связи с Европой, чтобы Россия не была исключительным государством в Черном море, как она пытается это сделать», — заявила Зурабишвили.

До этого Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России.

«Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт… Во всем прослеживается этот факт», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, в некоторые периоды независимости Тбилиси кто-то мог посчитать, «что могло быть иное отношение со стороны России», однако сегодня это невозможно.

Ранее президента Грузии окрестили иностранным агентом после выступления в парламенте.