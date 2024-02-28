В США заявили о раздражении западных лидеров словами Макрона о войсках на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по Украине в Париже попытался раздвинуть границы того, как далеко страны Европы готовы зайти в поддержке Киева, вызвав раздражение среди союзников словами о размещении войск. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как следует из текста, разногласия резко обострились в конце саммита, поспешно организованного Францией в попытке показать Владимиру Путину, что европейские столицы не намерены отступать в Украине. «Макрон, лидер с историей противоречивых высказываний без обиняков, размешал кашу» словами об отправке войск ЕС в зону боевых действий, пишет WSJ.

«Без Вашингтона у руля Макрон попытался заполнить вакуум лидерства. Однако его попытка продемонстрировать силу России имела неприятные последствия», — сказала Яна Пульерин, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

В беседе с изданием эксперт подчеркнула, что подобные заявления «не способствуют европейскому единству и демонстрации силы».

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее Захарова назвала катастрофическим состояние ВСУ после слов Макрона.