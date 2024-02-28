Захарова назвала катастрофическим состояние ВСУ после слов Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск Евросоюза на Украину, не дает себе отчета в том, что произносит. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что еще в прошлом месяце глава МИД Франции Стефан Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для Украины, а доказательства называл «грубой российской пропагандой».

По мнению Захаровой, Макрон «в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам».

Она напомнила, как в апреле 1945 года Берлин, в том числе бункер Адольфа Гитлера, обороняли французская дивизия СС «Шарлемань» (»Карл Великий») и ряд других. По словам Захаровой, члены этой дивизии были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста.

«Эммануэль, Вы решили организовать дивизию «Шарлемань II» (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?» — задалась вопросом представитель МИД РФ.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

По данным «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции о возможной отправке западных войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.