Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Wired пишет, что фирма из США пыталась отслеживать передвижение Путина

Экс-журналист WSJ Тау: фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина

close
100%
tuckercarlson.com

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау утверждает, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Wired со ссылкой на книгу журналиста.

По данным издания, в 2016 году PlanetRisk разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных.

Получив набор данных о России, специалисты компании осознали, что могут отслеживать телефоны в окружении Путина. При этом они понимали, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали российскому лидеру, предположительно, это были смартфоны сотрудников службы безопасности, политических советников и другого вспомогательного персонала, говорится в статье.

Wired отмечает, что, отслеживая эти телефоны, компания «знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении». Locomotive в дальнейшем получил название VISR и начал использоваться разведсообществом и спецслужбами США.

Ранее газета NYT сообщила, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами