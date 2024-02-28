Wired пишет, что фирма из США пыталась отслеживать передвижение Путина

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау утверждает, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Wired со ссылкой на книгу журналиста.

По данным издания, в 2016 году PlanetRisk разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных.

Получив набор данных о России, специалисты компании осознали, что могут отслеживать телефоны в окружении Путина. При этом они понимали, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали российскому лидеру, предположительно, это были смартфоны сотрудников службы безопасности, политических советников и другого вспомогательного персонала, говорится в статье.

Wired отмечает, что, отслеживая эти телефоны, компания «знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении». Locomotive в дальнейшем получил название VISR и начал использоваться разведсообществом и спецслужбами США.

Ранее газета NYT сообщила, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз.