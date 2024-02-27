В ФРГ заявили, что никто не поддержал идею Макрона отправлять войска на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку военнослужащих ФРГ на Украину. По его словам, предложение президента Франции Эммануэля Макрона никто не поддержал, сообщает РИА Новости.

По его словам, отправка солдат на Украину – не вариант для ФРГ и «не будет вариантом».

«Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — заявил Писториус.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в бундестаге назвали Шольца «тормозом» на фоне заявлений Макрона.