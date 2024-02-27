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В бундестаге назвали Шольца «тормозом» на фоне заявлений Макрона

Депутат бундестага Штрак-Циммерманн назвала Шольца тормозом на фоне слов Макрона

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава комитета бундестага по оборон Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию в поддержке Украины, отметив, что канцлер Олаф Шольц является «тормозом» в этих усилиях. Об этом пишет NTV.

«Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку [об отправке войск ЕС на Украину], но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер – тормоз», — считает Штрак-Циммерманн.

По ее словам, влияние слов российского лидера Владимира Путина о невмешательстве в события на Украине оказалось намного сильнее в Берлине, чем в Париже.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в Словакии рассказали об атмосфере саммита по Украине в Париже.

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