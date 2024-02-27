Во Франции ужаснулись словам Макрона об отправке войск на Украину

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление главы государства Эммануэля Макрона о том, что ряд стран Европейского союза (ЕС) могут отправить свои войска на Украину. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он назвал слова Макрона «безответственным поступком».

Меланшон предупредил, что «война против России будет безумием».

«Эта воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы уже является безответственным поступком», — написал Меланшон.

Он призвал провести переговоры между конфликтующими сторонами с положениями о гарантиях безопасности.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого французский лидер говорил, что Россия якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы, провоцируя кризисы в Африке и создавая угрозы кибербезопасности. Он счел, что международным институтам необходимо отреагировать в том случае, если данные о размещении ядерного оружия в космосе подтвердятся, а Россия должна выступить с разъяснениями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.