Стали известны последствия передачи французских истребителей Украине

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Париж начнет поставлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ), то это приведет к третьей мировой войне. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне. В отставку Макрона, выйдем из ЕС и НАТО, прекратим себя разрушать и защитим мир от этих безумцев», — написал Филиппо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому телевидению, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи истребителей Mirage 2000.

До этого представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву не нужны истребители Mirage 2000 и другие устаревшие модели западных самолетов. По его словам, это нерационально и истощит работу людей.

До этого в США недосчитались летчиков ВСУ для управления истребителями F-16.

Ранее Зеленский показал кадры с обучением украинских пилотов управлению F-16.