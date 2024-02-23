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Зеленский показал кадры с обучением украинских пилотов управлению F-16

Зеленский опубликовал видео про обучение пилотов ВСУ управлению F-16 в Дании

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых запечатлено обучение военнослужащих страны управлению истребителями F-16 в Дании. Видеозапись появилась в личном Telegram-канале главы государства.

В подписи к ролику он отметил, что все украинские граждане ждут, когда в воздушном пространстве страны появятся первые F-16. По словам Зеленского, эти истребители должны расширить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилить систему защиты населенных пунктов.

«В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день (передачи истребителей Киеву — «Газета.Ru»)», — добавил глава государства.

При этом в конце записи показан список стран, которые входят в коалицию по поставкам F-16 на Украину. Всего в списке указаны 14 государств, включая Соединенные Штаты и Данию.

22 февраля министерство обороны Дании заявило, что королевство планирует передать Украине первые истребители F-16 летом текущего года. Конкретные сроки поставок зависят от результатов обучения летчиков и наличия необходимой для воздушных судов инфраструктуры на Украине.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, почему Запад откладывает отправку F-16 в зону украинского конфликта.

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