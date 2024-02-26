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Министр культуры ФРГ и мэр Берлина попались на поддержке антисемитизма

Министр культуры ФРГ и мэр Берлина поддержали антисемитские лозунги на Берлинале

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3sat

Министр культуры Германии Клаудия Рот и мэр Берлина Кай Вегнер поаплодировали антисемитским заявлениям на Берлинском кинофестивале. Об этом пишет Telegram-канал Bild на русском.

Как следует из текста, во время награждения фильма «No other land» режиссеры выступили с обвинениями в адрес еврейского государства из-за агрессивных действий в секторе Газа, призвали прекратить поставки оружия, по их словам, «государству апартеида» и потребовали прекратить «израильскую оккупацию».

Министр культуры и мэр Берлина поаплодировали после этой речи, хотя во время предыдущих антиизраильских заявлений воздерживались от поддержки выступающих, отмечается в материале.

Позже Кай Вегнер заявил, что «антисемитизму нет места в Берлине, это также относится и к арт-сцене». Он возложил ответственность за «глубокие страдания в Израиле и секторе Газа на ХАМАС».

До этого газета The Washington Post сообщила, что в США у посольства Израиля в Вашингтоне стоял горящий мужчина в военной форме. По данным газеты, мужчина выкрикивал пропалестинские лозунги. Военный также вел трансляцию своих действий в интернете, где требовал предоставить свободу Палестине.

Ранее активисты прервали речь Хиллари Клинтон об Украине на Берлинском кинофестивале.

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