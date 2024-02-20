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Активисты сорвали речь Хиллари Клинтон об Украине на Берлинском кинофестивале

Активисты прервали речь Хиллари Клинтон об Украине на Берлинском кинофестивале

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Активисты сорвали речь бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на Берлинском кинофестивале об Украине, предстоящих выборах и сопротивлению феминизму. Об этом сообщает немецкий телеканал Prosieben.

«Во время мероприятия «Особый вечер с Хиллари Клинтон» семь человек встали со своих мест и громко раскритиковали бывшую первую леди и кандидата в президенты от Демократической партии», — говорится в тексте.

Активисты кричали, что «ей должно быть стыдно», после чего их вывели из зала, отмечается в материале.

В конце мероприятия Клинтон подчеркнула, что понимает сильные эмоции, которые испытывают многие люди, «но криками проблемы не решишь».

До этого активисты попытались сорвать выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав ее «военным преступником».

«Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <...> вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <...> и США никогда не простят вас», — выкрикнул один из активистов.

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