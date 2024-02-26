В США указали на «сыгравшую ставку» Путина по Украине

Экс-глава оперативного управления ЦРУ Стивен Холл заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины. Соответствующее мнение он высказал в эфире CNN.

«Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель», — констатировал Холл.

По его словам, ставка Владимира Путина сыграла. В то же время Холл призвал союзников Украины доказать, что президент России ошибается.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в министерстве обороны США выразили обеспокоенность относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что без продолжения американской помощи украинским военным придется принимать сложные решения о том, какие города и населенные пункты они смогут удержать. Она заявила, что отсутствие необходимых финансовых средств, в частности, $60 млрд, который запрашивает Белый дом, может привести к прекращению поставок критически важного военного оборудования и материалов для Украины.

Ранее Боррель заявил о завершении эры глобального доминирования Запада.