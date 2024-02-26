Боррель заявил о завершении эры глобального доминирования Запада

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге, передает ТАСС.

«Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», — написал Боррель.

По его словам, если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, то Европу ждет «бледное будущее» с точки зрения угроз безопасности.

Конфликт России и Украины, а также война Израиля против ХАМАС значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга, считает он.

Накануне глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз должен подготовиться к долгому периоду напряженности в отношениях с Россией.

До этого Боррель заявлял, что союзникам лучше поторопиться с помощью Украине, потому что скоро на фронте может наступить перелом.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.