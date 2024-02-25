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Рогов резко отреагировал на идею Кулебы переименовать Одессу на украинский лад

Рогов назвал идею Кулебы о переименовании Одессы политикой оккупантов

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РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об изменении написания города Одесса «политикой оккупантов», под властью которых находятся «южнорусские земли». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Если вам мешают язык, праздники, памятники, названия городов и улиц, то вывод один - вы строите свое государство на чужой территории и ведете политику оккупантов», — сказал Рогов.

По его словам, подобная инициатива представителей Украины подтверждает, что Одесская область – «южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое».

Рогов также напомнил, что Одессу назвали в честь древнегреческой колонии Одессос.

«Похоже, что теперь «древние укры» пошли войной против древних греков. Интересно, что скажут на это Афины?» - сказал он.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своей германской коллеге Анналене Бербок с рекомендацией убрать в немецком языке из названия города Одесса одну букву «с» по аналогии с украинском. Кулеба обратил внимание, что недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке в соответствии с правилами украинского языка.

Ранее МИД Германии поменял транслитерацию Киева.

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