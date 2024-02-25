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В США заявили, что напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона достигло апогея

Bloomberg: напряженность в отношениях США и РФ достигает апогея из-за Украины

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Напряженность в отношениях Соединенных Штатов и России достигает апогея на фоне второй годовщины конфликта на Украине и ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, Джо Байден вместе с союзниками США сделал помощь Украине центральной линией «противодействия амбициям президента России Владимира Путина». Кроме этого, «другие точки конфликта» также растут, пишет агентство, имея ввиду ситуацию вокруг Алексея Навального.

«Украина, однако, остается центральной в противостоянии между США и Россией», — говорится в тексте.

Байден «непоколебимо поддерживает оборону Украины», но также изо всех сил пытается найти выход из тупика в конгрессе по поводу увеличения помощи. А без действий конгресса у Байдена будет сужаться набор вариантов, считают авторы.

23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил глава Белого дома.

Ранее в Японии анонсировали введение новых санкций против России.

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