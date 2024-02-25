Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Японии анонсировали введение новых санкций против России

NHK: Япония намерена ввести новые санкции против лиц и компаний из РФ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Об этом сообщил местный телеканал NHK, сославшись на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

В материале отмечается, что 24 февраля лидеры государств — членов «Большой семерки» (G7) провели переговоры в онлайн-формате. На мероприятии глава японского правительства призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении рестрикций против Москвы. По его словам, эти шаги необходимы для достижения долгосрочного и справедливого мира на Украине.

«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — говорится в публикации.

До этого страны — члены G7 выпустили совместное заявление по итогам виртуального саммита, в котором пообещали продолжить оказывать санкционное давление на РФ. То же касается компаний из других государств, помогающих Москве при обходе ограничений.

«Большая семерка» представляет собой неформальный международный клуб. Его членами являются США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония.

Ранее в Австрии признали провал плана западных стран по санкционному давлению на РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами