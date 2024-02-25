В Японии анонсировали введение новых санкций против России

Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Об этом сообщил местный телеканал NHK, сославшись на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

В материале отмечается, что 24 февраля лидеры государств — членов «Большой семерки» (G7) провели переговоры в онлайн-формате. На мероприятии глава японского правительства призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении рестрикций против Москвы. По его словам, эти шаги необходимы для достижения долгосрочного и справедливого мира на Украине.

«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — говорится в публикации.

До этого страны — члены G7 выпустили совместное заявление по итогам виртуального саммита, в котором пообещали продолжить оказывать санкционное давление на РФ. То же касается компаний из других государств, помогающих Москве при обходе ограничений.

«Большая семерка» представляет собой неформальный международный клуб. Его членами являются США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония.

Ранее в Австрии признали провал плана западных стран по санкционному давлению на РФ.