Генсек НАТО призвал страны Запада «не унывать» из-за Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад не унывать из-за сложившейся ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Столтенберга по случаю второй годовщины начала специальной военной операции.

«Ситуация на поле боя остается крайне серьезной. Цель президента Путина доминировать на Украине не изменилась. И нет никаких признаков того, что он готовится к миру. Но мы не должны унывать», — считает генсек НАТО.

22 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в Латвии призвали НАТО ввести обязательную военную службу.