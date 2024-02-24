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Генсек НАТО призвал страны Запада «не унывать» из-за Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад не унывать из-за Украины

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Johanna Geron/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад не унывать из-за сложившейся ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Столтенберга по случаю второй годовщины начала специальной военной операции.

«Ситуация на поле боя остается крайне серьезной. Цель президента Путина доминировать на Украине не изменилась. И нет никаких признаков того, что он готовится к миру. Но мы не должны унывать», — считает генсек НАТО.

22 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в Латвии призвали НАТО ввести обязательную военную службу.

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