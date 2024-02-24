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В Латвии призвали НАТО ввести обязательную военную службу

Глава МИД Латвии Кариньш призвал НАТО ввести обязательную военную службу

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести военную службу. С таким предложением он выступил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы думаем, что это очень хорошая идея для нас… Я думаю, что другие союзники по НАТО тоже могли бы рассмотреть это (введение воинской повинности. – прим. ред.)», — сообщил министр телеканалу.

Как сообщил Sky News, ссылаясь на слова Кариньша, любой шаг по введению воинской повинности в Великобритании и других союзников по НАТО «будет иметь значение для защиты Европы от России».

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова на Западе о «войне с Россией» необходимы западным элитам для поддержки нужного градуса напряженности в целях убедить граждан в необходимости финансирования Украины.

Ранее Столтенберг намекнул, что Украина сможет наносить удары по территории РФ самолетами F-16.

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