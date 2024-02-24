Макрон высказался о решении аграрного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже, где открылась выставка, посвященная сельскохозяйственной отрасли, заявил, что аграрный кризис не может быть решен за несколько часов. Слова Макрона приводит Politico.

«Аграрный кризис не может быть решен за несколько часов. Он не будет решен во время этой ярмарки», - сказал президент Франции.

До этого Макрон обратился к протестующим фермерам, призвав их не мешать проведению Салона сельского хозяйства в столичном выставочном центре Пор-де-Версай. Французский лидер подчеркнул, что действия фермеров не помогают никому из их коллег. В частности, Макрон обратил внимание на попытки недовольных граждан сломать стенды на выставке и сделать ее проведение невозможным.

24 февраля в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже открылась выставка, посвященная сельскохозяйственной отрасли. В мероприятии принял участие глава республики, что вызвало недовольство у части фермеров.

В результате некоторые протестующие, еще накануне вечером разбившие перед зданием центра палаточный лагерь, прорвали полицейский кордон и ворвались в Пор-де-Версай. По данным РИА Новости, недовольные граждане освистали Макрона за проводимую его командой политику.

Ранее Макрон отказался от дебатов с французскими фермерами.