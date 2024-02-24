Более 3 млн человек подали заявки на дистанционное голосование на выборах президента РФ

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации подали более 3 млн избирателей. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Заявление на участие в ДЭГ можно подать до 23:59 мск 11 марта.

«Этим сервисом госуслуг воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в заявлении министерства.

Дистанционным голосованием смогут воспользоваться жители 28 регионов России. Москвичи смогут проголосовать за кандидата в президенты на региональном портале.

По данным Минцифры РФ, самыми активными регионами по подаче заявлений на участие в ДЭГ являются Московская, Ростовская и Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика.

Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. В каждом регионе — по местному времени.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ.