Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс

Пушилин: Путин решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года не позволил уничтожить Донбасс. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Пушилина, для республик Донбасса СВО стала освободительной.

«Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь», — написал глава ДНР.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время Вооруженные силы России смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее о спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами