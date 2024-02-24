Пушилин заявил, что Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года не позволил уничтожить Донбасс. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Пушилина, для республик Донбасса СВО стала освободительной.

«Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь», — написал глава ДНР.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время Вооруженные силы России смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее о спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской СВО.