Премьеры Канады, Италии и Бельгии прибыли на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Итальянка Джорджия Мелони, канадец Джастин Трюдо, бельгиец Александр Де Кроо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе прибыли в украинскую столицу ночью поездом из соседней Польши», — говорится в сообщении издания.

Позже в тот же день Мелони, как сообщает агентство, проведет видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры «Большой семерки». Президент Украины Владимир Зеленский также «приглашен присоединиться к дискуссии».

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также 24 февраля прибыла в Киев для того, чтобы выразить поддержку властям Украины в военном конфликте.

В этот день государства – члены G7 будут обсуждать совместное заявление по дальнейшей поддержке Киева.

Ранее Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией.