Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Премьеры Канады, Италии и Бельгии прибыли на Украину

Reuters: премьеры Канады, Италии и Бельгии прибыли в Киев

close
100%
Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Итальянка Джорджия Мелони, канадец Джастин Трюдо, бельгиец Александр Де Кроо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе прибыли в украинскую столицу ночью поездом из соседней Польши», — говорится в сообщении издания.

Позже в тот же день Мелони, как сообщает агентство, проведет видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры «Большой семерки». Президент Украины Владимир Зеленский также «приглашен присоединиться к дискуссии».

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также 24 февраля прибыла в Киев для того, чтобы выразить поддержку властям Украины в военном конфликте.

В этот день государства – члены G7 будут обсуждать совместное заявление по дальнейшей поддержке Киева.

Ранее Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами