В Генассамблее ООН изменили взгляд на «справедливый мир» Украины

В Генеральной ассамблее ООН за текущий год изменились настроения относительно Украины. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что год назад Генассамблея ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», по которой она подчеркивала необходимость достижения справедливого и прочного мира по Уставу ООН. За нее проголосовало 141 государство, 32 воздержались, а семь были против.

При этом источник отметил, что за год в Генассамблее ООН «изменились настроения».

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что западные страны 23 февраля собираются устроить в ООН «проукраинский шабаш». Он готовится по случаю второй годовщины начала военной операции на Украине, отметил Полянский.

Постпред РФ рассказал, что в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, где российская сторона выступит второй после украинской, а в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) состоится заседание Совбеза ООН с участием генсека.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.