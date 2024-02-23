Польские чиновники не пришли на встречу с украинской делегацией на границе

Представители Польши не прибыли на украинско-польскую границу для встречи с правительственной делегацией Украины во главе с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Эта встреча должна была быть посвящена вопросу транспортной блокады, сообщил глава кабмина в своем Telegram-канале.

По его словам, делегация Украины прибыла 23 февраля на границу после предложения президента страны Владимира Зеленского «договориться и найти компромисс» относительно блокады пропускных пунктов.

«Правительство Украины сегодня здесь», — написал Шмыгаль.

Он выразил сожаление, что эта встреча не состоялась.

До этого стало известно, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. Украинский лидер предлагал Туску до 24 февраля приехать на границу, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.