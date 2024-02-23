Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не готов к поражению России в вооруженном конфликте с Киевом. Соответствующее мнение он высказал в интервью Fox News.

«Мир на самом деле не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос, когда закончится вооруженное противостояние.

Зеленский вновь подчеркнул, что без помощи Запада страна не сможет вести оборону и укреплять экономику. Такое развитие событий не позволит Киеву наращивать производство собственного оружия, отметил украинский лидер.

До этого Зеленский заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных Минским.

«Мы не хотим повторять Минские соглашения, [в которых речь пойдет] о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — сказал Зеленский.

Ранее в США заявили, что Украина не победит в конфликте с Россией.