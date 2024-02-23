Спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ. Об этом пишет The Hill.

«У Украины нет пути к победе в этой войне. Американская поддержка не изменит эту реальность», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, для Киева складывается «мрачная ситуация», поскольку боевые действия затянулись и идут в пользу на пользу России, в то время как у ВСУ кончаются боеприпасы.

Кроме этого, «запланированное и рискованное украинское контрнаступление провалилось» а Украина н смогла вернуть утраченные территории. После этого поддержка Владимира Зеленского на Западе окончательно снизилась, а США, «похоже, устали финансировать войну», пишет The Hill.

«Реальность спустя два года такова, что у Украины нет пути к победе, по крайней мере, в смысле оттеснения российских войск обратно к линиям контроля 2021 года. После того, как украинские войска покинули Авдеевку, <…> почти все преимущества достались России», — отмечается в материале.

До этого журналист NBC предрек Украине потерю территорий после Авдеевки.

Ранее в США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик.