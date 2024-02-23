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В Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ

Депутат Чепа: заморозка Арменией участия в ОДКБ связана с давлением Запада

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал заморозку Арменией участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с давлением Запада. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.Ru».

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции. Второе — это попытка той провальной политики, которую проводил Пашинян», — сказал Чепа.

По его словам, это попытка обвинить ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе. Парламентарий подчеркнул, что решение Армении в целом не скажется на работе организации.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашинян пояснил, что с его точки зрения «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен (...) и это не могло остаться незамеченным».

Организация договора о коллективной безопасности была создана в 2002 году. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее в ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Армении о приостановке членства.

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