В ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Армении о приостановке членства

В Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поступало заявлений от Армении о приостановке членства в организации. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате ОДКБ.

Заявление армянской стороны о заморозке участия в деятельности организации может означать неучастии республики в ряде мероприятий, которые проводятся ОДКБ в последнее время, считают там.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не был выполнен, поэтому страна заморозила участие в нем.

18 февраля Пашинян заявил, что Ереван — не союзник Москвы по вопросу Украины. Премьер назвал это искренней позицией республики и заявил о боли, вызванной невозможностью повлиять на ситуацию, в которой оказался «дружественный» украинский народ. Он напомнил об Алма-Атинской декларации, которую в 1991 году подписали в том числе РФ и Украина, признав границы друг друга.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.