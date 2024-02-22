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Российский посол Антонов заявил, что в США нет консенсуса по Украине

Посол Антонов: США ничем не чураются для насаждения русофобии

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Администрацию Соединенных Штатов в условиях провального внешнеполитического курса ничто не останавливает от насаждения русофобии. С таким утверждением выступил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова распространила пресс-служба диппредставительства в Telergram-канале.

«Здесь не чураются ничем для насаждения русофобии», — заявил дипломат.

Антонов также подчеркнул, что с «ангажированной трактовкой конфликта на Украине» согласны далеко не все.

«Ни о каком общерегиональном консенсусе с коллективным осуждением России <...> не может быть и речи», — полагает сотрудник дипмиссии.

Посол выразил мнение, что американская администрация занимается втягиванием нейтральных стран Африки, Азии и Латинской Америки в конфликт на Украине. Вместо этого Антонов посоветовал руководству США позаботиться о выделении эффективной помощи себе и своим партнерам.

«Будь то ухудшение социально-экономической ситуации, миграционный кризис или разгул транснациональной организованной преступности», — подытожил он.

Накануне Антонов рассказал, что США и их союзники усугубляют ситуацию на Украине, отказываясь услышать и понять ключевые требования России.

Ранее посол Антонов выразил уверенность в достижении мирных договоренностей по Украине.

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