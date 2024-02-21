В США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик

Российская армия перешла в наступление и взяла под контроль город Авдеевку, в связи с чем настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, Владимир Зеленский сменил военное руководство на фоне споров по поводу мобилизации и стратегии боевых действий, в то время как у его войск «заканчиваются боеприпасы и оружие, а политические распри в западных столицах задерживают поставки и помощь».

«В то время как Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, препятствуя ее оборонительным возможностям, Россия продвигается вперед на востоке Украины», — пишет Bloomberg.

17 февраля главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений. Также он призвал Европу признать окончание «эры мира» на континенте и отправлять Украине больше оружия.

Ранее Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.