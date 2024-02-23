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Экс-разведчик ВС США объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина

Риттер: хамство Байдена отражает досаду из-за неспособности контролировать РФ

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Alexander Zemlianichenko/AP

Хамские высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина отражают досаду Вашингтона из-за неспособности контролировать Москву. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, передает ТАСС.

«Думаю, что речь идет в меньшей степени об оскорблении и в большей степени о выражении крайнего раздражения», — сказал эксперт.

По его словам, администрация Байдена верит, что у нее должна быть возможность контролировать действия РФ. Аналогичной позиции придерживалось и любое другое американское правительство, уточнил Риттер.

Однако в данный момент Вашингтон не может как-либо влиять на Москву. В связи с этим эксперт рекомендовал не относиться к словам хозяина Белого дома как к оскорблению и напомнил, что глава государства не в первый раз позволяет себе подобный «экспромт» в отношении Путина.

«Считаю, это показывает не то чтобы страх, <...> но обеспокоенность США по поводу того <...> что сегодняшняя Россия контролирует собственное будущее, свою судьбу, горда быть Россией, что ее возглавляет лидер, который не допустит того, чтобы им манипулировали внешние державы», — резюмировал бывший американский разведчик.

21 февраля Байден выступил на закрытом предвыборном мероприятии в городе Сан-Франциско. В своей речи президента США нелестно отозвался о российском коллеге, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны Байдена.

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