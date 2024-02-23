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МВФ и Украина достигли рабочей договоренности о новом транше помощи

МВФ: достигнута рабочая договоренность о транше помощи Киеву в размере $880 млн

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне согласовал новый транш помощи Украине, размер которого составляет $880 млн. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики», — говорится в публикации.

В заявлении уточняется, что теперь транш помощи Киеву должен утвердить исполнительный совет фонда. Однако точные сроки, в которые Украина может получить финансирование, не приводятся.

При этом, по словам представителей организации, будущее и перспективы украинской экономики на 2024 год все еще остаются неопределенными.

22 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что МВФ и Всемирный банк в своей работе отдали предпочтение военным и иным нуждам Украины. То же касается таких организаций, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к текущему моменту Киев получил от западных партнеров более $250 млрд. Из-за этого другие части света начали испытывать «хронический дефицит» финансирования, уточнил он.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил многолетнюю финансовую поддержку Украины.

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