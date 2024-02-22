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Путин взлетел с аэропорта в Казани на ракетоносце Ту-160М

Путин начал полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в Казани

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Самолет Ту-160М, на борту которого находится президент РФ Владимир Путин, взлетел с территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, борту было присвоено имя «Илья Муромец». Подобные сверхзвуковые самолеты способны нести ядерное оружие и считаются одним из элементов ядерной триады РФ.

В четверг, 22 февраля, глава государства прибыл на одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности в стране. Как сообщило агентство РИА Новости, целью визита является полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что длительность полета составит 40 минут. Тем не менее, общаясь с журналистами, представитель российского лидера отказался раскрывать маршрут Ту-160М и назвал эту информацию военной тайной.

21 февраля Путин уже побывал на заводе, осмотрев воздушное судно в цеху и сев в кабину самолета. Тогда же глава государства предложил назвать модернизированный ракетоносец именем первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Ту-160М представляет собой улучшенную версию ракетоносца-бомбардировщика Ту-160, созданного еще в 1970-е годы. Он является самым тяжелым боевым самолетом в мире и крупнейшим сверхзвуковым воздушным судном в истории военной авиации.

Ранее Путин рассказал, что ждет армию страны в будущем.

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