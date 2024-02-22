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Медведев нелестно высказался о современных лидерах Европы

Медведев: в Европе исчезли лидеры, остались тусклые технократы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В Европе на данном этапе исчезли независимые лидеры, на их место пришли «тусклые технократы», которые разделяют евроатлантические принципы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«В Европе, о чем я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что нынешние лидеры не только разделяют идеалы евроатлантизма, но и игнорируют национальные проблемы в собственных государствах, следуя указаниям из Вашингтона.

При этом, по мнению Медведева, среди такого рода политиков в Европе есть исключения. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан и глава словацкого кабмина Роберт Фицо.

До этого Медведев подчеркивал, что взятие под контроль Авдеевки было сложной задачей. Он также прокомментировал доклад министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину. Медведев добавил, что взятие Авдеевки является крупным успехом российской армии, а его участники — герои.

Ранее Медведев заявил о наступлении «особого периода» в истории России.

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