Медведев заявил о наступлении «особого периода» в истории России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сражается за своих людей «веками принадлежавшие ей территории, которые у нее пытались отнять». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть победой», — заявил Медведев в речи перед выпускниками Российского университета спецназа во время поездки в Чечню.

До этого он Медведев заявил, что верит в скорую победу России в СВО. По словам политика, в настоящий момент решается судьба России. Однако, по его словам, страна уже по военной мощи является сильнейшей в мире и при этом «умеет побеждать».

После посещения университета у Медведева запланировано совещание с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

18 февраля Медведев заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом, и тогда российские войска ударят по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

Ранее Медведев назвал число принятых на службу в зоне СВО в 2024 году.