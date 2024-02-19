Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о наступлении «особого периода» в истории России

Медведев: Россия сражается за территории, которые у нее пытались отнять

close
100%
Дмитрий Медведев/VK

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сражается за своих людей «веками принадлежавшие ей территории, которые у нее пытались отнять». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть победой», — заявил Медведев в речи перед выпускниками Российского университета спецназа во время поездки в Чечню.

До этого он Медведев заявил, что верит в скорую победу России в СВО. По словам политика, в настоящий момент решается судьба России. Однако, по его словам, страна уже по военной мощи является сильнейшей в мире и при этом «умеет побеждать».

После посещения университета у Медведева запланировано совещание с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

18 февраля Медведев заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом, и тогда российские войска ударят по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

Ранее Медведев назвал число принятых на службу в зоне СВО в 2024 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами