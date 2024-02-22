Медведев высказался о зависимости Европы от США

Страны ЕС в ближайшее время вряд ли смогут преодолеть свою зависимость от США. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью СМИ, его слова приводит ТАСС.

«По тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет… Американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы», — сообщил Медведев, отвечая на вопрос о том, когда Европа перестанет идти на поводу у США и быть их союзником.

По словам политика, американцы «отбили» у Европы ряд экономических сфер и стали полностью обеспечивать безопасность региона.

До этого Медведев сообщил, что России необходимо создать защитный кордон, который застрахует от любых поползновений на ее земли. Как отмечал зампред Совбеза, Россия должна полностью обеспечить свои интересы. Он пояснил, что это означает две вещи. Во-первых, выполнить задачи специальной военной операции (СВО), о которых говорил президент РФ Владимир Путин, сказал Медведев. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон на границе.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.