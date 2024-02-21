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Польша обратилась в Еврокомиссию на фоне разногласий с Украиной

Bloomberg: Польша обратилась в Еврокомиссию, чтобы урегулировать спор с Украиной

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Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Польша обратилась в Еврокомиссию за помощью на фоне разногласий с Украиной по ввозу сельскохозяйственной продукции и протестов польских фермеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Правительство Польши обратилось к исполнительному органу Европейского Союза с просьбой помочь разрядить спор с Украиной по поводу поставок зерна», — говорится в сообщении агентства.

До этого во время протеста фермеров на одном из тракторов появилось послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР. Организаторы акции подчеркнули, что участники протеста несут индивидуальную ответственность за содержание своих плакатов.

Сообщалось, что министерство иностранных дел Польши встревожено плакатом, который появился на протестах фермеров с призывом к Владимиру Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом, поскольку он вредит репутации страны.

Ранее генконсул Польши извинилась перед украинцами за действия польских фермеров.

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