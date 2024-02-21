Генконсул Польши извинилась перед украинцами за действия польских фермеров

Генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич заявила, что ей стыдно за действия соотечественников-фермеров, которые протестуют на границе с Украиной. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не могу притворяться, что не вижу этих позорящих Польшу действий на польско-украинской границе. Я прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья», — высказалась Дзвонкевич.

При этом консул уточнила, что ей стыдно лишь из-за формы, которую обрел фермерский протест, а не из-за требований митингующих.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном. Также они рассыпали два вагона с кукурузой на железнодорожные пути.

Один из протестующих фермеров даже нацепил на трактор баннер с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

В настоящее время польское государство ведет переговоры с фермерами и профсоюзами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «скорые шаги» в ответ на блокировку границы с Польшей.