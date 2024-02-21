Экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы России одержали победу не только над Вооруженными силами Украины (ВСУ), но и над силами НАТО, которые оказывают серьезную поддержку украинским войскам. Об этом он сообщил в интервью каналу Daniel Davis / Deep Dive на You Tube.

«Русские одержали победу. Они нанесли поражение украинской армии и НАТО», — заявил Шаффер.

По мнению бывшего разведчика вооруженных сил США, финансовая помощь, оказываемая Западом Украине, не способна помочь Киеву тем или иным образом изменить ситуацию на поле боя для ВСУ.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта.

Он отметил, что ситуация для Украины ухудшается ежедневно: ВСУ испытывают нехватку снарядов и подготовленного кадрового состава. По этой причине, как заявил Джонсон, выделение США нового пакета помощи Киеву в размере $61 млрд никак не повлияет на положение дел на фронте.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад осознал неспособность Украины одержать победу.