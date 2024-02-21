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В МИД РФ заявили, что Запад осознал неспособность Украины одержать победу

Захарова: США и страны Европы начали понимать невозможность нанести поражение РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Вашингтон и европейские страны начали осознавать невозможность нанести поражение Москве. Ее комментарий по этому поводу опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

По словам дипломата, еще год назад западные государства были уверены в способности Киева одержать победу в вооруженном противостоянии с Москвой. Однако сейчас от этого оптимизма не осталось и следа, и зарубежные партнеры Украины «едва скрывают» свои пессимизм и скепсис по данному вопросу.

«Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России», — подчеркнула Захарова.

Также она прокомментировала недавно состоявшуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая стала 60-й по счету. Представитель МИД РФ обратила внимание на «унылую атмосферу» мероприятия. Дипломат уточнила, что в результате дискуссии участников встречи свелись к тому, как предотвратить полный провал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее аналитики выяснили, сколько жителей Европы верят в победу Украины в конфликте с РФ.

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