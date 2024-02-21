Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен и экспертами организации выполнение меморандума РФ и ООН по вопросу экспорта удобрений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны говорили о восстановлении беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях, когда действуют антироссийские санкции США, Евросоюза и Великобритании.

Помимо этого, Вершинин и Гринспен в ходе разговора коснулись глобальной продовольственной безопасности и вопроса российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в общемировых объемах.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.