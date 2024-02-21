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Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой

Bloomberg: США передали ВСУ технику без плана поддержки боеспособности и деталей

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Reuters

Пентагон отправил Украине технику без плана поддержки ее боевой способности и необходимого количества запчастей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как следует из текста, Пентагон отправил ВСУ танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских солдат и обеспечив их минимальными комплектами запчастей.

Кроме этого, министерство обороны США не предоставило нужного оборудования для техобслуживания вооружений.

«Хотя министерство обороны в настоящее время разрабатывает такой план, недальновидность в этом вопросе вызывает беспокойство и должна быть незамедлительно исправлена», — подчеркнул генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

В материале отмечается, что без запланированной материально-технической поддержки, ВСУ не смогут поддерживать орудия в боеспособном состоянии.

Пентагон предоставил расходные материалы и запасные части на срок до 30 сентября, дальнейшие поставки осложняются сложностями по выделению помощи Украине конгрессом США, пишет Bloomberg.

До этого генсек НАТО признал, что ситуация на фронте для Киева очень сложная.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.

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