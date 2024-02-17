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В ЕК рассказали, когда представят стратегию военной промышленности Евросоюза

Фон дер Ляйен: ЕК представит стратегию военной промышленности ЕС в марте

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза (ЕС). Ее слова на Мюнхенской конференции по безопасности передает ТАСС.

«Примерно через три недели Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше», — сказала фон дер Ляйен.

16 февраля глава ЕК призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство.

Как отмечало издание Financial Times, официальные лица ЕС стремятся максимально увеличить военные расходы государств-членов после начала украинского конфликта с целью создать «более крупную, надежную и эффективную европейскую оборонную промышленность».

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширение сотрудничества в Европе в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны.

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