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В Кремле отреагировали на гибель в Испании перебежчика Кузьминова

Песков ответил на вопрос об убитом в Испании перебежчике Кузьминове

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Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Reuters

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о реакции Кремля на убийство в Испании перебежчика Максима Кузьминова.

«Это не вопрос нашей повестки дня», — заявил представитель Кремля.

В сентябре 2023 года главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда.

Накануне испанское информагентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет на Украину.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.

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Операция на Украине
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