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Глава Республики Сербской прибыл в Казань

Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом

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Reuters

Президент Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл вечером 19 февраля в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал ATVBL.

По его информации, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин встретил Додика в аэропорту. Политика по прилете ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями, сообщает телеканал.

Перед этим Додик совершил рабочий визит в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны Сергеем Алейником.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.

В начале декабря 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Ранее Додик назвал себя другом Путина.

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