Глава Республики Сербской прибыл в Казань

Президент Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл вечером 19 февраля в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал ATVBL.
По его информации, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин встретил Додика в аэропорту. Политика по прилете ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями, сообщает телеканал.
Перед этим Додик совершил рабочий визит в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны Сергеем Алейником.
До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.
В начале декабря 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.
Ранее Додик назвал себя другом Путина.