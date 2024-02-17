Стало известно, зачем Кэмерон намерен посетить Фолклендские острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон может посетить Фолклендские острова на следующей неделе, чтобы отвергнуть претензии на них со стороны Аргентины и продемонстрировать суверенитет Британии над островами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Кэмерон планирует вскоре посетить Фолклендские острова, чтобы продемонстрировать британский суверенитет над архипелагом после того, как новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей пообещал «вернуть их», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поездка может состояться на фоне участия Кэмерона во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Как пишет Bloomberg, в прошлом году Британия «по дипломатическим каналам» отклонила предложение президента Хавьера Милея о том, что Аргентина может получить суверенитет над островами в южной части Атлантического океана.

До этого жители Фолклендских островов после обещания новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея вернуть территории в состав Аргентины заявили, что хотят остаться частью Великобритании.

Ранее зампред СБ Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за суверенитет над Фолклендами.