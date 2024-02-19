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Рогов раскрыл, что Украина готовит кровавую провокацию

Рогов: Украина готовит кровавую провокацию на фоне бегства из Авдеевки

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РИА Новости

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским готовят кровавую провокацию на фоне бегства их войск из Авдеевки. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация», --сказал Рогов.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы «все говорили» о провокации, а не о бегстве украинских солдат из Авдеевки и успехах ВС России.

Рогов обратил внимание, что велика вероятность удара по Донецку. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться оспорить тезисы, что после освобождения Авдеевки уже не смогут вести массированный обстрел столицы ДНР, как это делали раньше со стороны Авдеевки.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сделал заявление, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль армии РФ города Авдеевка.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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Взятие Авдеевки
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