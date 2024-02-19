В Германии оценили вероятность телефонного разговора Шольца и Путина

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в данный момент канцлер ФРГ Олаф Шольц не планирует проводить телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

«В настоящее время таких планов нет», — заявил Хебештрайт.

Он подчеркнул, что любые телефонные контакты «должны иметь смысл».

Ранее Олаф Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения. Он указал, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины.

До этого действующий посол в Бразилии Андрей Мельник заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует встретиться с Владимиром Путиным для переговоров по кризису вокруг Украины. По его словам, мировому сообществу следует подумать над тем, как найти подход к руководству в Москве.

Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день президент России «считает себя более сильным, способным одержать верх».

Ранее Шольц рассказал о последствиях победы РФ на Украине.