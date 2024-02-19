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В Литве рассказали, сколько у НАТО есть времени на укрепление безопасности

Президент Литвы Науседа: у НАТО есть полгода для прогресса в сфере безопасности

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у НАТО есть полгода до июльского саммита альянса в Вашингтоне для того, чтобы достигнуть прогресса военно-политического блока в сфере безопасности. Слова президента Литвы приводит агентство «Sputnik.Литва».

«(Альянс. – прим. ред.) должен продемонстрировать достигнутый после Вильнюсской встречи прогресс в укреплении коллективной безопасности», — считает Науседа.

До этого Науседа заявил, что Европейский союз (ЕС) взял с потолка цифру о количестве обещанных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что когда страны Евросоюза начали оценивать реальные возможности по производству боеприпасов, то пришли к выводу, что «таких возможностей нет».

Президент Литвы отметил, что «лишь позже стало понятно», что необходимо быстро наращивать обороноспособность, чтобы выполнить обещание, хоть и с задержкой.

Ранее президент Литвы заявил о железном занавесе между Востоком и Западом.

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